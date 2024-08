L’orsetto Kuma, da Roma alla Germania verso la semilibertà

agenzia

Enpa, affetto da una malformazione, in Baviera vivrà in un bosco

ROMA, 09 AGO – Kuma, l’orsetto che da due anni si trovava al bioparco di Roma, è stato trasferito con successo in Germania, nel centro di recupero per orsi di Bad Fussing, in Baviera. Lo fa sapere l’Enpa. Dopo una fase iniziale di controlli e adattamento l’orso bruno potrà vivere in uno stato di semilibertà in un’ampia area boschiva in compagnia di altri simili. Trovato abbandonato nel 2021 a Gorizia, l’orsetto era stato salvato e trasferito a Roma, dove gli era stata diagnosticata una grave malformazione congenita ai reni che gli avrebbe impedito di essere reintrodotto in natura, ma non di vivere in una riserva più limitata. “Presto Kuma potrà riprovare l’emozione del bosco, della scoperta, la socialità e questo per noi – afferma la presidente Enpa, Carla Rocchi – è un risultato importantissimo. Ogni giorno ormai, purtroppo, rispondiamo ai continui attacchi in Trentino dove è in atto una vera guerra agli orsi. Il viaggio di Kuma verso la libertà è la prova che le soluzioni alternative alle politiche ursicide del Trentino ci sono e noi da sempre ci siamo resi disponibili ad individuarle”.

