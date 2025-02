Lotta per la casa, occupato balcone San Carlo a Napoli

agenzia

Esposti due striscioni, 'no agli sgomberi senza alternativa'

NAPOLI, 14 FEB – Un gruppo di donne ha occupato il balcone della facciata storica del teatro San Carlo di Napoli esponendo due striscioni. Una protesta per rivendicare il diritto alla casa. Sono rappresentanti degli abitanti dell’area del Frullone e dell’ex motel Agip. Sono sotto sgombero e in attesa di una sistemazione. La manifestazione vuole sollecitare l’ascolto “del loro grido nel salotto buono della città turistica che sempre più le esclude. In particolare si rivolgono all’amministrazione comunale ma anche alla cittadinanza”, spiegano gli organizzatori della protesta. “Rivendichiamo il No agli sgomberi senza alternative abitative vere e concrete. Non bastano le dichiarazioni sui giornali. Chiediamo al sindaco un tavolo per affrontare le nostre situazioni, quelle di decine e decine di famiglie. Noi siamo quelli che se restiamo in strada non hanno alcuna possibilità per trovare un abitazione nella città che state confezionando, in cui contano solo i soldi e chi li ha. Lottiamo per una città che difende i suoi abitanti, con un po’ più di uguaglianza e un po’ meno ingiustizie”, concludono i manifestanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA