Lotteria Italia, i 25 biglietti vincenti da 100.000 euro

ROMA, 07 GEN – Le serie e i numeri dei 25 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono: Serie Numero Località Prov. S 030585 MONTENERO DI BISACCIA (CB) C 439458 AVELLINO M 217442 MASSAFRA (TA) D 138065 FOLIGNO (PG) M 442388 BELLUNO Q 330398 FOGGIA L 320913 ISPICA (RG) D 052288 GREVE IN CHIANTI (FI) I 265285 ROMA B 431066 SPINEA (VE) B 475642 OMEGNA (VB) I 479949 MONTEPULCIANO (SI) I 336915 IVREA (TO) E 322777 BORGOSESIA (VC) I 336889 VALMADRERA (LC) Q 311109 VIDIGULFO (PV) O 115657 CERVIA (RA) I 459455 SORRENTO (NA) N 336716 RAPOLANO TERME (SI) B 357353 MILANO (MI) F 174624 SOLAROLO (BO) M 051648 BISCEGLIE (BT) I 319235 ROMA (RM) D 381854 LASTRA A SIGNA (FI) I 050919 CIAMPINO (RM).

