Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 23 settembre 2025
L'estrazione dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 84 10 22 30 36
CAGLIARI 61 84 80 87 07
FIRENZE 60 50 48 53 83
GENOVA 07 38 60 23 28
MILANO 08 83 88 78 52
NAPOLI 07 62 27 19 84
PALERMO 24 69 78 29 57
ROMA 58 27 60 07 12
TORINO 90 21 45 83 65
VENEZIA 50 55 22 53 28
NAZIONALE 04 83 01 74 65 10eLOTTO – NUMERI VINCENTI DI OGGI: 07 08 10 21 22 24 27 38 48 50 55 58 60 61 62 69 80 83 84 90 NUMERO ORO:84 DOPPIO ORO:84 10.
Concorso Superenalotto/Superstar n.152 di oggi: Combinazione Vincente 1, 6, 20, 43, 59, 73 Numero Jolly: 58 Numero Superstar: 89.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.152 di oggi: SUPERENALOTTO Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 3 totalizzano Euro: 54.961,49 Punti 4: 673 totalizzano Euro: 250,75 Punti 3: 24.330 totalizzano Euro: 20,81 Punti 2: 364.807 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 25.075,00 Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 2.081,00 Punti 2SS: 1.518 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 9.155 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 17.592 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.238 totalizzano Euro: 42.714,00 Vincite WinBox 1: 2.069 totalizzano Euro: 51.725,00 Vincite WinBox 2: 228.514 totalizzano Euro: 464.292,00 Totale vincite Seconda Chance: 14.332 Totale vincite WinBox: 230.583 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 55.600.000,00.