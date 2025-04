Luca Casarini, ‘ciao Francesco, ora mi sento solo’

agenzia

MILANO, 22 APR – “Ciao Francesco, ciao vecchio Padre, amato fratello. Lo so cosa mi stai dicendo, sento la tua voce. Che non dobbiamo piangere o disperarci, che dobbiamo vincere l’idea della morte che fa finire tutto, che non lascia nessun respiro alla speranza. Lo so caro Padre, ma mi sento solo”. Sono le parole con cui Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, saluta Papa Francesco, cui era legato da tempo, tanto da volere “Mare e deserto”, il testo dell’udienza di Papa Francesco del 28 agosto 2024 dedicato al calvario di chi attraversa il Mediterraneo, come prefazione al suo libro ‘La cospirazione del bene’ (Feltrinelli). “Il dolore è grande. Ma proprio questo – scrive l’ex leader del movimento no global degli anni ’90, che fu nominato da Bergoglio nel sinodo dell’ottobre 2023 – mi hai insegnato: andiamo avanti, continuiamo il cammino per raggiungere quella fraternità umana per la quale hai dato tutta la vita. Mi mancheranno le nostre lacrime e le nostre risate, ma in fondo le conservo nel cuore, nessuna morte me le porterà mai via. Sarai con me, con i miei compagni, fratelli e sorelle, ogni singolo giorno. E’ morto Papa Francesco. Francesco vive! Continuerò a camminare sulla strada che mi hai indicato. Grazie, e non lasciarmi. Non lasciarci mai” si conclude il messaggio lasciato sui social da Casarini.

