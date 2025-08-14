Lui mette on line contenuti intimi e lei lo accoltella: ragazza di 17 anni denunciata

treviso

Il caso a Treviso. La vittima non è grave

Un 17enne è stato aggredito e accoltellato dalla sua ex fidanzata, come lui di origine senegalese, per motivi che avrebbero a che vedere con la pubblicazione sui social da parte del ragazzo di contenuti intimi, ovvero foto di quando i due erano ancora insieme.

L’aggressione è avvenuta dopo un litigio scoppiato tra i due ragazzi mentre entrambi si trovavano ad una festa della comunità senegalese, in un piccolo parco giochi di Salgareda (Treviso). Il giovane, riferiscono i quotidiani locali, è stato colpito dalle pugnalate al petto, ad un braccio e ad una spalla. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Cà Foncello di Treviso, è stato medicato e giudicato guaribile in pochi giorni. La ragazza, che dopo il fatto era rientrata nella propria abitazione, è già stata sentita dai carabinieri e denunciata alla procura dei minori di Venezia.

