L’umore del Papa è buono, prosegue le terapie

agenzia

Conversa con le persone e prega. Oggi niente bollettino medico

CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAR – L’umore del Papa è buono, anche perché sta meglio, ed è in grado di conversare con le persone che gli stanno intorno. E’ quanto riferiscono fonti vaticane. Questa sera non ci sarà il bollettino medico sulla salute di Papa Francesco. Sarà la sala stampa vaticana a fornire in ogni caso eventuali aggiornamenti nel tardo pomeriggio. Il Papa ha seguito questa mattina in video gli esercizi spirituali della Curia e ha proseguito con la preghiera anche nella cappellina al decimo piano del Gemelli nel quale è ricoverato. Continua a seguire le terapie e la fisioterapia sia respiratoria che motoria.

