Lunga attesa e trasbordo da un treno ad altro, disagi a Napoli

agenzia

Problemi su Circumvesuviana, coinvolti giovani diretti a Comicon

NAPOLI, 27 APR – Mattinata di forti disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Oltre ai soliti ritardi e soppressioni che caratterizzano la linea ferroviaria che collega diversi centri della provincia di Napoli, molti viaggiatori sono stati costretti, oltre ad ‘allungare’ il proprio percorso, al trasbordo da un treno ad un altro. In particolare, molti utenti sono rimasti letteralmente bloccati nella stazione di Volla, dove è stato fermato il treno che li avrebbe dovuti portare alla fermata di piazza Garibaldi a Napoli, per poi salire sulla Metropolitana 2 e arrivare a Campi Flegrei, a pochi passi dalla Mostra d’Oltremare dove fino a domani è in programma l’edizione 2024 del Comicon, il salone del fumetto che registra migliaia di presenze al giorno. “Dalle ore 12:15 la tratta ferroviaria Napoli-Volla e Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale è stata ripristinata al regolare servizio ferroviario”. Questo l’annuncio ufficiale dell’Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea, che ha messo fine alla mattinata di disagi. I disagi sono nati a causa “di infiltrazioni d’acqua in galleria nei pressi della fermata Napoli Centro Direzionale proveniente da piazzale Fs”, come ha spiegato Eav.

