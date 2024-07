Lunga coda di taxi a Linate, la denuncia dei Radicali

agenzia

Hallissey: 'Situazione insostenibile che paralizza le città'

MILANO, 12 LUG – Una coda lunghissima, con centinaia di persone in fila in attesa di un taxi davanti all’aeroporto milanese di Linate. La denuncia, con tanto di video pubblicato su X, arriva dal segretario dei Radicali Matteo Hallissey: “Ecco cosa ci hanno inviato dall’Aeroporto di Linate – scrive nel post – centinaia di persone in fila nella notte in attesa di un taxi. Intanto a Roma la tariffa minima per le corse è salita a 9 euro. Sono scenari che descrivono una situazione insostenibile, che paralizza le città italiane”. Per Hallissey “non sarà qualche licenza in più a fare la differenza: bisogna agire radicalmente, perché solo attraverso concorrenza, liberalizzazioni e incremento dei servizi disponibili saremo in grado di risolvere il problema – aggiunge -. Ma questo è il paese dove le soluzioni ai problemi vengono viste come ostacoli alla salvaguardia di corporazioni e rendite di posizione tanto care alla politica”. Ad ogni modo “non ci fermeremo fin quando non riusciremo a liberare servizi migliori e costi più bassi per tutti” conclude il segretario dei Radicali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA