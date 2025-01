agenzia

Il Goodwill Ambassador premiato con il Crystal Awards

ROMA, 22 GEN – L’Unicef celebra 20 anni di collaborazione con David Beckham come Goodwill Ambassador. Dal testimoniare il lavoro dell’Unicef in prima persona, alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi su tematiche fondamentali come la malnutrizione, l’istruzione, la parità di genere e la violenza contro i bambini, la sua dedizione è stata davvero notevole. “So quanto sia potente quando diamo ai bambini il sostegno di cui hanno bisogno e che meritano” ha detto David Beckham. Al World Economic Forum a Davos), il Goodwill Ambassador Beckham ha ricevuto il Crystal Awards per i 20 anni “di instancabile impegno per i diritti dei bambini”.

