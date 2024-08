L’Università di Trieste compie 100 anni

agenzia

Capsula del tempo, Campana delle lauree, Liro d'onore

TRIESTE, 08 AGO – L’Università di Trieste compie oggi 100 anni! L’8 agosto 1924, con il Regio decreto n. 1338, fu fondata la “Regia Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste” dalla quale è poi nato l’Ateneo multidisciplinare di oggi. Il compleanno è stato festeggiato dalla comunità UniTs nella sede centrale di Piazzale Europa con uno spettacolo, condotto dall’ attore Davide Calabrese. L’Ateneo, che si ripromette ringiovanire, continuando a investire in innovazione e ricerca, per l’occasione ha creato una capsula del tempo, contenitore sigillato ermeticamente che contiene oggetti simbolici del passato, del presente e del futuro di UniTs. Una scatola metallica che è stata interrata nel cortile interno del campus di piazzale Europa, sarà riaperta tra cinquant’anni dagli “eredi” dell’Ateneo che ne scopriranno il contenuto. Nelle vicinanze sono stati anche piantati un ulivo, simbolo di pace e prosperità, e una rosa del Roseto del Parco di San Giovanni. Un altro seme per il futuro, stavolta recuperato dal passato, è la campana delle lauree, che veniva suonata al conferimento del titolo: tradizione interrotta da trent’anni e che è stata rinnovata dal rettore Roberto Di Lenarda con un nuovo “squillo” grazie al restauro dello strumento, per il Centenario. Infine, il libro d’onore, l’antico volume con firme e messaggi delle grandi personalità che nel tempo hanno visitato l’Università di Trieste, tra le quali Giuseppe Ungaretti, il Dalai Lama, Rita Levi Montalcini, Liliana Segre, Papa Giovanni Paolo II, i Presidenti della Repubblica Sandro Pertini e Sergio Mattarella, tornato anche lo scorso 12 aprile a firmare il nuovo libro d’onore assieme al già presidente sloveno Borut Pahor, fino all’ultima firma apposta da Papa Francesco. Al termine della celebrazione è stata annunciata anche la riapertura al pubblico della mostra allestita al castello di San Giusto “1924-2024. Un secolo di storia dell’ Università degli Studi di Trieste. Immagini e documenti”, visitabile fino a domenica 10 novembre 2024, realizzata da UniTs con il Comune di Trieste e il contributo della Regione Fvg. “Un momento di festa che unisse passato, presente e futuro e raccontasse la storia di un ateneo che si è evoluto ed è diventato migliore e più competitivo”, ha commentato il rettore, Roberto Di Lenarda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA