Lupo muore dopo esser stato soccorso vicino a una discarica

E' quella riemersa da una frana in Alto Mugello dopo il maltempo

FIRENZE, 03 MAG – Un lupo è morto in Appennino, a Palazzuolo sul Senio (Firenze), verosimilmente dopo aver ingerito materiali o altre sostanze nei pressi della discarica sul fiume Rovigo, che risale agli anni ’70 e che il maltempo di marzo ha portato alla luce muovendo una frana. Il lupo è stato soccorso l’1 maggio dai vigili del fuoco che lo hanno trovato stremato, aveva poche forze. I pompieri lo hanno raccolto e affidato al personale veterinario della Asl a Firenze per le cure, ma agli ambulatori di viale Corsica, nel capoluogo, è arrivato morto. Come si apprende oggi dalla Asl Toscana Centro, lunedì prossimo l’animale verrà trasferito al Laboratorio Zooprofilattico per gli accertamenti necessari a stabilire le cause della morte. Sulla discarica, molto estesa e con tanta plastica, ci sono in corso accertamenti ambientali di Arpat; finora gli esami delle acque hanno dato esito negativo ma era già previsto che fossero ripetuti a distanza di tempo.

