Macchina S. Rosa, trasporto a ‘luci accese’ per motivi sicurezza

A Viterbo nel pomeriggio arrestati 2 turchi con armi e esplosivi

ROMA, 04 SET – Trasporto fuori tradizione per la macchina di Santa Rosa a Viterbo. Il campanile trasportato dai facchini ha infatti attraversato il centro storico della città con l’illuminazione pubblica accesa e non al buoi come di solito accade. Secondo quanto si è appreso, l’illuminazione è stata dovuta a motivi di sicurezza. Nel pomeriggio, infatti, intorno alle 18, la Digos ha arrestato due uomini di origine turca, trovati in possesso di armi automatiche e sembra anche di ordigni esplosivi. I due arrestati, già ascoltati dal pm, potrebbero essere collegati a un boss della mafia turca arrestato nei giorni scorsi in un bed end breakfast nel centro storico di Viterbo. La macchina di Santa Rosa ieri sera in alcuni tratti ha percorso le strade al buio, in altri tratti invece l’illuminazione pubblica era accesa, suscitando critiche e disappunto tra i viterbesi presenti, fedeli alla tradizione.

