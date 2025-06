Madalina Ghenea in aula, ‘insultata e minacciata per anni’

agenzia

La modella: 'Mi scriveva che dovevo morire. Ho avuto paura'

MILANO, 11 GIU – “Mi veniva scritto che non merito di vivere, che dovevo morire, che mi dovevano trovare nella spazzatura, che sono una vergogna”. La modella e attrice Madalina Ghenea ha raccontato in aula, tra le lacrime, le offese e le minacce ricevute “per nove anni” da una 45enne finita a processo per stalking davanti alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano. “Questi messaggi mi hanno devastata”, ha detto. “Ci sono stati momenti in cui avevo paura a uscire di casa, ero penalizzata tanto anche nelle relazioni. Non mi fidavo di nessuno”. La vicenda per cui l’attrice, nota per aver fatto parte del cast di Youth di Paolo Sorrentino, ha presentato denuncia riguarda atti persecutori via web a partire almeno dal 2021. Migliaia di messaggi inviati da diversi account sia in privato che come commenti sotto ai suoi post. Una persecuzione che, stando alla sua testimonianza, sarebbe iniziata già nel 2016 quando era incinta di sua figlia. “Mi arrivavano immagini di bambini morti”, ha detto, rispondendo alle domande delle parti. “Io sono qui oggi perché voglio giustizia”, ha concluso la modella 37enne. “Sono qui per mia figlia che mi ha vista piangere e star male sono qui per mia mamma. Sto molto male. Sono qui ancora a piangere dopo nove anni”.

