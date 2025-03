Madre Chiara Poggi, ‘appreso dalla tv,si riapre calvario’

agenzia

La donna al telefono dopo i nuovi sviluppi investigativi

MILANO, 11 MAR – “Non abbiamo nulla da dire. Lo abbiamo saputo dal Tg… e non abbiamo nulla da dire”. E’ calma e cortese, ma sofferta, la voce di Rita Poggi, la madre di Chiara Poggi, raggiunta telefonicamente dall’ANSA per un commento sui nuovi sviluppi investigativi sull’omicidio della figlia. Alla domanda se l’accaduto riapra un calvario per la famiglia, la signora Poggi si è limitata a dire: “Immagini lei”.

