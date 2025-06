Madre e bambina morte a Roma,verso svolta su identità killer

agenzia

Ci sarebbero elementi per dare un nome alla donna

ROMA, 12 GIU – Accelera l’indagine della Procura di Roma sul ritrovamento del corpo di donna e di una bambina, madre e figlia, avvenuto sabato a Villa Pamphili a Roma. L’identificazione della donna sembra più vicina, grazie anche ad alcuni elementi che però devono avere altri riscontri, ma gli inquirenti puntualizzano che ci vorranno ancora “uno o due giorni”. Alla luce di questa novità potrebbe stringersi il cerchio anche nelle ricerche di chi ha ucciso la bimba di appena sei mesi che presentava segni di strangolamento. Dall’esame autoptico è emerso, invece, che la donna non è deceduta per una azione violenta né per overdose, gli esami tossicologici hanno infatti dato esito negativo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA