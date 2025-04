Madre e figlia stampavano in casa banconote false nel Comasco

agenzia

Trovati e sequestrati anche una stampante e due smartphone

COMO, 18 APR – Madre e figlia, di 63 e 37 anni, residenti a Tremezzina (Como), sono state denunciate oggi dai carabinieri per i reati di falsificazione e spendita di monete falsificate in concorso. Nell’abitazione che le due donne condividono, i militari hanno rinvenuto e sequestrato banconote prive di filigrana per 4.725 euro, probabilmente destinate ad essere utilizzate negli esercizi commerciali e alle sagre sul lago di Como. Le indagini avevano preso il via proprio sulla scorta di alcune segnalazioni giunte da feste di paese, dove erano state recuperate banconote sospette da 5 e da 20 euro. Le indagini hanno consentito ai carabinieri di risalire all’identità delle due donne, l’una pensionata, l’altra disoccupata: oltre alle banconote contraffatte, prive di filigrana e tutte con il medesimo numero di serie, nella loro abitazione sono stati trovati e sequestrati anche una stampante, due smartphone e un tablet, materiale tutto utilizzato per la riproduzione dei soldi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA