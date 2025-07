Madre e figlio denunciati dai carabinieri per spaccio di droga

agenzia

Sorpresi con circa 120 grammi tra marjuana ed hashish

BOLZANO, 16 LUG – I carabinieri della Stazione di Appiano hanno denunciato due bolzanini, madre e figlio, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I due sono stati sorpresi con circa 120 grammi fra marjuana ed hashish, ed utensili necessari per la suddivisione in dosi, fra i quali: un coltello, 2 grinder, un bilancino di precisione ed alcuni residui di materiale plastico per il confezionamento, il tutto contaminato da tracce di tali sostanze. L’operazione, dopo due perquisizioni domiciliari e personali, rispettivamente presso la residenza della donna ed in una struttura utilizzata come domicilio dal giovane, si è sviluppata da una precedente indagine dei militari circa il furto di una e-bike del valore di 14.000 euro presso una struttura ricettiva situata ad Appiano, reato per il quale il giovane era stato già denunciato dagli stessi, in concorso con la propria ragazza, e la bici era stata recuperata dai militari. Avendo dei forti sospetti che il ragazzo possedesse ulteriore refurtiva, i Carabinieri hanno svolto ulteriori accertamenti che hanno portato all’emissione di un decreto di perquisizione domiciliare e personale nei confronti del denunciato, provvedimento che ha fatto emergere, invece, un quadro più complesso: i militari, infatti, non hanno trovato oggetti rubati, ma hanno scoperto ben due insospettabili nascondigli utilizzati per nascondere e confezionare della sostanza stupefacente. Nei prossimi giorni, seguiranno ulteriori indagini finalizzate all’individuazione di eventuali complici.

