Madre e figlio in bici investiti da auto, autista senza patente

agenzia

Il bambino, 7 anni, è in gravissime condizioni

ROVIGO, 13 SET – Una donna alla guida di una bici con sul seggiolino il figlio di 7 anni è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un’auto alla cui guida c’era un settantenne senza patente. Il bambino è apparso subito in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto ad Adria, comune italiano Veneto, in provincia di Rovigo. Il piccolo è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La madre, ferita ma non in modo grave, è stata invece portata all’ospedale di Rovigo. L’investitore si è fermato e ha chiamato i soccorsi. La posizione dell’investitore è al vaglio del pm di turno della Procura rodigina.

