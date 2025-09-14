Madre e figlio investiti, bimbo sottoposto a delicato intervento

agenzia

L'auto dell'investitore era anche senza assicurazione

ROVIGO, 14 SET – E’ stato sottoposto a un delicato intervento nella notte il bambino di 7 anni travolto ad Adria (Rovigo) mentre era in bicicletta assieme alla madre da un’automobile alla cui guida c’era un uomo di 70 anni, risultato senza patente. Al piccolo è stata impartita anche l’unzione degli infermi (l'”estrema unzione”) su richiesta della madre. Nel frattempo, dalle indagini svolte dalla Polizia locale di Adria, è emerso che non solo il guidatore era senza patente, ma che la vettura sarebbe anche priva di copertura assicurativa. Secondo la ricostruzione dei fatti, mamma e figlio viaggiavano sulla stessa bici, la donna in sella e il piccolo su un seggiolino posteriore, quando è avvenuto l’impatto contro la vettura.

