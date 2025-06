Madre e figlio trovati senza vita, ipotesi omicidio-suicidio

agenzia

E' accaduto a Savigliano (Cuneo), indagano i carabinieri

SAVIGLIANO, 06 GIU – Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento di vigili del fuoco, a causa del forte odore di gas che arrivava dall’alloggio, in un condominio del concentrico. Una volta all’interno, i carabinieri hanno scoperto i due morti. E’ accaduto ieri sera e i militari di Savigliano hanno avviato le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche se gli investigatori sembrano propendere verso un caso di omicidio-suicidio.

