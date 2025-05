Madre intenzionale può riconoscere figlio nato con Pma

agenzia

Sentenza della Consulta: 'il divieto è incostituzionale'

ROMA, 22 MAG – È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (pma) legittimamente praticata all’estero. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA