Madre le vieta cellulare e 14enne si lancia da finestra

agenzia

Nel Casertano, lesioni serie ma guaribili per la ragazza

CASERTA, 24 GIU – Ha litigato con la madre per futili motivi, legati probabilmente all’utilizzo del cellulare, e si è poi lanciata dalla finestra di casa, rimediando fortunatamente solo delle lesioni serie ma guaribili. Si è sfiorata la tragedia a Teano, nel Casertano, dove una 14enne è finita in ospedale dopo essersi lanciata nel vuoto: pochi i metri che separavano la finestra di casa dal selciato, per questo la minore non ha riportato conseguenze mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la ragazza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, e i carabinieri della stazione di Teano e della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti. E’ emerso il litigio tra madre e figlia, originato forse dal divieto imposto dalla prima di usare il cellulare, che avrebbe provocato la reazione della ragazzina.

