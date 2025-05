Madre muore e figlia la veglia, per bimba in arrivo una famiglia

agenzia

Affidata a nucleo triestino in attesa della nonna dall'Ucraina

TRIESTE, 22 MAG – Sarà affidata a una famiglia triestina, in attesa che arrivi la nonna dall’Ucraina, la bimba di 6 anni che la scorsa settimana è stata trovata in lacrime abbracciata da ore al corpo della madre morta, stroncata da un malore. Le due, scappate dalla guerra, avevano trovato rifugio a Trieste. Lo riporta Il Piccolo. A giorni la bimba, che ha una disabilità con ripercussioni fisiche e cognitive, verrà affidata a una famiglia del posto. “Il nostro obiettivo, in questo momento, è garantire alla bimba la prosecuzione del percorso scolastico e di supporto in cui è stata inserita – spiega l’assessore comunale al Sociale Massimo Tognolli – così da evitarle ulteriori traumi. Come Servizi sociali ci siamo attivati immediatamente facendo tutto il possibile per stare vicino alla piccola e trovare la soluzione migliore per lei”. Attualmente la bimba si trova all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo. I Servizi sociali si sono messi in contatto con la nonna materna che raggiungerà la nipotina a Trieste, ma a causa del conflitto potrebbero volerci giorni se non settimane. “Quando la nonna arriverà, ragioneremo insieme sulle soluzioni più adatte alla bambina – prosegue Tognolli – nel frattempo i Servizi sociali si faranno carico delle eventuali spese necessarie a far fronte ai bisogni della bambina”. Anche le decisioni relative alla sepoltura della madre, 38enne, sono rinviate all’arrivo della parente dall’Ucraina. “Abbiamo ricevuto decine di messaggi di vicinanza e solidarietà – conclude Tognolli -. E diverse famiglie si sono fatte avanti come affidatarie, segno che la vicenda ha toccato i cuori di molti”.

