Madre picchia figlio e compagno, i due in struttura protetta

L'ultimo maltrattamento all'asilo, da lì la segnalazione

TRENTO, 04 LUG – È un caso di “codice rosso” al contrario quello che ha dovuto affrontare il Tribunale per i minorenni di Trento, che ha collocato in una struttura protetta padre e figlio vittima di maltrattamenti da parte della rispettiva compagna e madre. Lo apprende l’ANSA. Per diverso tempo l’uomo e il piccolo, originari di Trento, sarebbero stati vittime di maltrattamenti. L’ultimo in ordine di tempo sarebbe avvenuto presso l’asilo frequentato dal bambino, nel momento in cui la donna andava a prendere il figlio. È stata proprio la scuola a segnalare la situazione al Tribunale per i minorenni, che ha disposto il collocamento in una struttura protetta del padre e del figlio. Adesso si aprirà un’istruttoria per accertare se vi sia reato.

