Uccisione di Ilaria, la madre di Samnson indagata per concorso occultamento di cadavere

Roma

Lo dice il legale del figlio uscendo dalla questura

“La madre di Marc Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere”. Lo ha detto Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato per l’omicidio di Ilaria Sula, lasciando la Questura di Roma dov’è stata interrogata la madre di Samson.

Il padre di Ilaria, i cui funerali sono stati celebrati oggi, ha chiesto «giustizia». «Deve marcire in carcere» ha affermato riferendosi a chi l’ha uccisa. «Abbiamo salutato per l’ultima volta mia figlia Ilaria che ora sta su in cielo» ha detto ancora il padre. «Non meritava questa fine perché era veramente una figlia d’oro, un angelo» ha aggiunto. Per poi ringraziare «tutta la polizia». «Una ragazza d’oro, ci sono poche parole. Parlano tutte le persone che sono venute» ha ribadito il fratello Leon con i giornalisti.

