Madre Willy, ‘dai fratelli Bianchi nessun pentimento’

agenzia

Sentenza nell'appello bis attesa per il 14 marzo

ROMA, 10 FEB – E’ fissata per il prossimo 14 marzo la sentenza, nel processo di appello bis a Roma, per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia della Capitale, nel corso di un pestaggio. Per i due il pg ha sollecitato l’ergastolo. La madre di Willy, lasciando il tribunale dopo l’udienza in cui hanno parlato le difese degli imputati, si è detta “delusa perché vedo che ancora non c’è un pentimento. Dopo quattro anni di carcere che non è cambiato nulla”. L’appello bis era stato disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l’omicidio è passata in giudicato. Nel primo processo di appello i due imputati erano stati condannati a 24 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA