Mady Gio, chi è la star di OnlyFans finita nel mirino della GdF

agenzia

Content creator da migliaia di follower, è residente a Lugano

VARESE, 07 OTT – E’ Madalina Ioana Filip, origini romene, residenza a Lugano, residenza fiscale nel Varesotto, la star di OnlyFans finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale da un milione e mezzo di euro. Filip, in arte Mady Gio, è una influencer e content creator per adulti da migliaia di follower. E’ nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, è stata ospite de La Zanzara e compare come guest star in un video di Fabri Fibra. Secondo gli inquirenti nei primi mesi del 2022 ha deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera per ottenere una situazione fiscale più favorevole. La GdF ha spiegato che “avviata l’apposita attività di verifica, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine”. In particolare, “gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti localizzati in Italia”.

