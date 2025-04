Maestra d’asilo presente su Onlyfans licenziata dalla scuola

agenzia

Per giusta causa e in contrasto con l'ispirazione cattolica

TREVISO, 23 APR – E’ stata licenziata Elena Maraga, la maestra 29enne di un asilo paritario cattolico della provincia di Treviso, presente anche con un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La lettera che la informa dello stop del rapporto di lavoro, rilevano i quotidiani locali, è giunta all’insegnate ieri mattina. Inequivocabili le motivazioni addotte dall’istituto che indicano la cessazione del contratto, dopo cinque anni di insegnamento a tempo indeterminato, “per giusta causa con effetto immediato” in quanto la gestione sul profilo sulla piattaforma per adulti “contrasta con l’ispirazione cattolica che orienta l’indirizzamento educativo della scuola”. Una decisione che era nell’aria e accelerata anche dalle dichiarazioni della giovane “agli organi di stampa partecipando a trasmissioni televisive” in cui aveva dichiarato di non provare imbarazzo e di sentirsi libera di esibire il proprio corpo. Dichiarazioni che, secondo la scuola hanno “pregiudicato irrimediabilmente l’elemento fiduciario: non ci è consentita la prosecuzione del rapporto di lavoro”. La maestra non ha ancora deciso se vorrà o meno impugnare la risoluzione dell’istituto limitandosi a dire che” è stata commessa un’ingiustizia nei miei confronti”. A sostegno della maestra, appena la vicenda era emersa, si erano espressi anche alcuni genitori, per i quali non era influente sulla sua attività educativa l’occupazione ‘esterna’. Dopo l’eco della notizia la maestra era stata sospesa e ora il capitolo si è chiuso definitivamente. “Come educatrice – ha detto – non ho fatto mai mancare nulla nè ai bambini nè alla scuola”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA