Maestra su Onlyfans denuncia genitore che ha diffuso sue foto

agenzia

Querele anche per tre haters, mentre si dedica a serate in lap

VENEZIA, 08 GIU – Elena Maraga, la maestra 29enne licenziata da un asilo paritario cattolico trevigiano dopo che erano apparse sue foto su Onlyfans, ha denunciato il genitore che aveva diffuso le immagini osè. Oltre all’uomo, che aveva dato il via alle polemiche che hanno portato allo stop del suo lavoro di insegnante, la giovane ha querelato anche tre haters che l’avrebbero diffamata sul web. Nel frattempo la donna, riferiscono i quotidiani locali, ha aperto una sua società per un rapporto con le agenzie del digitale ed ha iniziato le sue esibizioni in locali di lap dance alcune settimane fa. Contemporaneamente prosegue la trattativa con la scuola per definire la sua buonuscita dopo il licenziamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA