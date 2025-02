Maestro elementare arrestato per abusi su alunne a Milano

agenzia

L'uomo incastrato dalle telecamere poste nella scuola

MILANO, 12 FEB – Un insegnante di 45 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia locale di Milano per violenza sessuale su minori in una scuola elementare pubblica del capoluogo lombardo. Lunedì gli agenti sono intervenuti sulla scorta di quanto hanno visto nelle immagini delle telecamere che, con delle microspie, avevano posto nella scuola. Hanno con discrezione portato il maestro fuori dalla scuola e l’hanno arrestato. L’uomo è ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del gip mentre investigatori e inquirenti dovranno provvedere alle audizioni protette delle vittime, quasi tutte intorno ai dieci anni. Dopo l’intervento a scuola, gli investigatori sono andati a casa dell’uomo, che viveva da solo, sequestrando il pc e gli altri dispositivi elettronici che ora saranno analizzati. Nei giorni scorsi alcuni genitori, allarmati dalle parole delle figlie su comportamenti sospetti da parte del docente, incensurato, si erano rivolti al dirigente scolastico. Da lì è scattata la segnalazione ai vigili che hanno messo telecamere e microspie per vedere ‘in diretta’ quanto succedeva, fino all’intervento di lunedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA