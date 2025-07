Mafia albanese riciclava soldi traffico droga a Verona

agenzia

Sequestrati beni per 4 milioni di euro in appartamenti e società

VERONA, 03 LUG – La Guardia di finanza di Verona e il National Bureau of Investigation della Repubblica di Albania hanno scoperto uno dei primi casi di reimpiego in Italia di proventi del traffico internazionale di stupefacenti della mafia albanese, per l’acquisto di immobili nella provincia scaligera. Una nota famiglia narcotrafficante albanese avrebbe riciclato in investimenti immobiliari nel territorio veronese, dopo una serie di operazioni di riciclaggio internazionale del provento del traffico di stupefacenti. Il Gip del Tribunale di Verona ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie, per un totale di circa 4 milioni di euro, eseguito stamani. I particolari dell’operazione verranno illustrati oggi dal Procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, in videocollegamento con Altin Dumani, della Procura speciale albanese contro la corruzione ed il crimine organizzato e rappresentanti della Guardia di Finanza di Verona.

