Mattarella ricorda Dalla Chiesa: «Fronte comune per rinsaldare legalità e democrazia»

Commemorazione

L'allora prefetto di Palermo e generale dei carabinieri fu ucciso, in via Carini, insieme alla moglie e ad un agente di scorta

“Il 3 settembre 1982, nell’attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l’agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo. A quarantatré anni di distanza, la memoria di quel vile agguato è, per l’intero Paese, un costante monito alla responsabilità e al comune impegno nella lotta alla mafia”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il generale Dalla Chiesa, nei delicati incarichi ricoperti nel corso della sua lunga carriera, si spese con rigore contro il terrorismo e l’illegalità. Prefetto di Palermo, condusse, sino al sacrificio della vita, una coraggiosa battaglia contro l’insidiosa presenza criminale nell’isola, pur consapevole -ricorda il Capo dello Stato- dell’altissimo rischio cui si stava esponendo. Al suo esempio di servizio alla Repubblica guardano donne e uomini della magistratura, delle Forze dell’ordine, delle Pubbliche amministrazioni, che, nella fedeltà al proprio dovere quotidiano, operano con passione per prevenire e contrastare le mire espansive delle diverse forme di criminalità organizzata”.