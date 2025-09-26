Magliette bianche macchiate di rosso ‘contro sterminio a Gaza’

agenzia

Un flash mob della Uil Campania al centro di Napoli

NAPOLI, 26 SET – Le magliette bianche, simbolo di innocenza, macchiate di rosso per simboleggiare il sangue delle vite spezzate nella striscia di Gaza ed un solo grido di denuncia “difendiamo l’umanità a Gaza”: ha avuto inizio così il flash mob di questa mattina, in piazza Municipio, a Napoli, organizzato dalla UIL Campania, insieme alle categorie e tantissimi giovani, contro il massacro e a sostegno della pace a Gaza. “Alla vigilia delle quattro giornate di Napoli, dalla nostra città, dalla UIL Campania, si alza un grido di pace e di libertà affinché si fermi il conflitto nella striscia di Gaza.” Così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e Campania, a margine del presidio. “Noi rifiutiamo il terrorismo di hamas , ma anche lo sterminio disumano che si sta verificando nella striscia di Gaza , rasa completamente al suolo” , ha affermato Giovanni Sgambati. “Il governo italiano deve favorire gli aiuti per il trasporto e la distribuzione dei beni di prima necessità, perché il popolo ancora sopravvissuto a Gaza è allo stremo, in quel lembo di terra non c’è più nulla, solo macerie, anche l’umanità si è persa.” “Il governo, la Meloni si schierino dalla parte giusta della storia. Noi crediamo ancora nella soluzione due popoli e due stati affinché si possa costruire la pace nei Paesi del Mediterraneo.”

