Malato di Tbc scappa dall’ospedale e semina il panico

Sale su un bus, rintracciato dai carabinieri in Valtellina

SONDALO (SONDRIO), 04 LUG – Momenti di preoccupazione oggi su un autobus sostitutivo dei treni per la presenza di un malato di Tbc fuggito dall’ospedale Morelli di Sondalo, in Valtellina, dove era ricoverato da tempo. L’uomo, di nazionalità straniera, in tarda mattinata ha eluso la sorveglianza del personale sanitario e ha preso un bus per Tirano. Nel frattempo gli infermieri si sono accorti della sua sparizione e hanno dato l’allarme ai carabinieri. Alla stazione di Morbegno i militari l’hanno individuato e convinto a scendere e da qui lo hanno trasportato con un’ambulanza in una struttura ospedaliera di un’altra provincia. L’Ats della Montagna ha disposto l’immediata sanificazione del torpedone e l’assistenza e la profilassi del caso ai viaggiatori molti dei quali preoccupati per avere appreso di avere viaggiato con un passeggero con una patologia infettiva. Sono stati trasferiti su altri mezzi per proseguire il viaggio.

