Malore alla partita di basket, muore dopo una settimana

Vittima tifosa Pallacanestro Trieste. Società vicina a famiglia

TRIESTE, 10 MAR – Morte naturale. Così è stata classificato il decesso di una tifosa del basket colpita da un’emorragia cerebrale durante una partita della Pallacanestro Trieste, e morta una settimana dopo, all’ospedale Maggiore. La donna, di 67 anni, era una ex fisioterapista, ed è morta ieri mattina all’alba, come ha reso noto la stessa società di basket, che nei sette giorni è stata sempre in contatto con la famiglia della sostenitrice. Lo riporta stamani il quotidiano Il Piccolo. Ieri sera, prima del match contro la Givova Scafati, è calato un minuto di silenzio, mentre sullo schermo luminoso campeggiava il volto sorridente di Nives, questo il nome della vittima. Poi l’abbraccio di giocatori, allenatori e del general manager Michael Arcieri al marito e al figlio minore, seduti in prima fila. Anche la Curva Nord l’ha ricordata con un cartellone. “Ciao Nivia, tifosa biancorossa per sempre”, ha scritto la Pallacanestro Trieste sui social. La donna Nivia era abbonata dal 2016 alla squadra, insieme con il marito. Due domeniche fa la coppia era al palazzetto per assistere al match contro il Treviso con il figlio piccolo quando all’improvviso ha perso i sensi ed è crollata a terra. Sono intervenuti un medico della squadra triestina e i sanitari dell’ambulanza in servizio alla struttura ma è stato invano.

