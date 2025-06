Malore dopo l’immersione, morto un sommozzatore nel Comasco

agenzia

Deceduto in ospedale, dopo essersi sentito male domenica

COMO, 24 GIU – Un uomo di 60 anni residente a Como, Angelo Clerici, è morto oggi all’ospedale Sant’Anna per le conseguenze di un malore accusato domenica mattina durante un’immersione nelle acque del ramo occidentale del lago di Como, di fronte al Comune di Moltrasio. L’uomo aveva accusato un arresto cardiaco dopo essere risalito in superficie da una profondità di 40 metri, ed era stato soccorso dalla Guardia costiera e dalla Croce Rossa. Era stato rianimato sulla riva prima di essere trasferito in ospedale in condizioni giudicate fin dal ricovero molto gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA