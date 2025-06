Malore dopo liposuzione, muore in ospedale a Roma

il caso

Tre indagati per omicidio colposo, la struttura sotto sequestro

E’ morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver avuto un malore in seguito ad un intervento diliposuzione in uno studio privato. Vittima una donna di 47 anni originaria dell’Ecuador trasportata d’urgenza nel nosocomio romano nella notte tra domenica e lunedì. Sulla vicenda indaga la polizia.

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di una donna di originisudamericane colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione in uno studio privato. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, sono stati iscrittetre persone: si tratta di medico, di un anestesista e di un infermiere. La struttura dove è avvenuto l’intervento, nella zona di Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro.

