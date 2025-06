Malore dopo liposuzione, tre indagati per omicidio colposo

agenzia

Struttura posta sotto sequestro dagli inquirenti

ROMA, 10 GIU – La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di una donna di origini sudamericane colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione in uno studio privato. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, sono stati iscritte tre persone: si tratta di medico, di un anestesista e di un infermiere. La struttura dove è avvenuto l’intervento, nella zona di Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro.

