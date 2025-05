Malore in cantiere, operaio muore nell’Aquilano

agenzia

Si è sentito male durante la pausa pranzo, inutili i soccorsi

SANT’EUSANIO FORCONESE, 30 MAG – Tragedia in un cantiere edile a Casentino, frazione di Sant’Eusanio Forconese (L’Aquila), dove un operaio di 65 anni, Hasan Senja, è morto ieri a causa di un malore durante la pausa pranzo. L’uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Centro’, era di origine albanese ma da tempo residente in Italia, lavorava per una ditta di famiglia impegnata nei lavori in via Capo La Terra. All’arrivo del 118, l’operaio era già deceduto. Inutile anche l’attivazione dell’elisoccorso, rientrato senza poter intervenire. I carabinieri della vicina stazione di Assergi sono stati i primi a giungere sul posto. In un primo momento si era temuto un infortunio sul lavoro, ma il quadro è apparso subito diverso. Sul caso indaga la Procura dell’Aquila. Attivato, come da prassi, anche il servizio di medicina del lavoro della Asl 1 per gli accertamenti del caso.

