Malore in nave al largo, soccorsa da motovedetta per le cure

agenzia

Ancona, guardia costiera trasborda 87enne e la affida al 118

ANCONA, 26 LUG – Una passeggera 87enne greca in transito sulla motonave “Akka”, battente bandiera tedesca, a 20 miglia marine dal porto di Ancona, è stata soccorsa ed evacuata dal traghetto a seguito di un malore accusato e in quanto necessitava di cure mediche urgenti. L’operazione è stata effettuata, nelle prime ore di oggi, dopo una segnalazione del personale della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma. La motovedetta CP 310 Sar, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, ha raggiunto la motonave “Akka”, partita dal porto di Igomenitsa, in Grecia, e diretta a Venezia, per trasbordare la donna. La 87enne, recuperata dal personale della Guardia Costiera di Ancona in mare aperto, è stata condotta a terra in sicurezza e affidata al personale sanitario del 118 nel porto di Ancona; poi è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, accompagnata dal marito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA