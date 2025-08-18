Malore in piscina a Ferragosto, morto bimbo ricoverato

agenzia

Piccolo di 8 anni era in rianimazione

PARMA, 18 AGO – Non ce l’ha fatta il bambino di 8 anni colpito da malore in una piscina a Ponte Taro, in provincia di Parma. Ricoverato dal tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, il piccolo è deceduto in mattinata. Era finito sott’acqua perdendo i sensi: nonostante l’intervento del bagnino e altre persone presenti, le sue condizioni erano parse da subito critiche. Non è chiaro quale sia stata la causa esatta dell’accaduto: dopo essere entrato in acqua dallo scivolo, è finito sul fondo della piscina. La permanenza nella vasca e l’assenza di ossigeno hanno lasciato segni pesanti. Per due giorni, nonostante le cure, non c’è stato il miglioramento sperato. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

