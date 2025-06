Malore in piscina, grave un bambino di due anni nel Bresciano

agenzia

E' accaduto a Salò, il piccolo era con la mamma

BRESCIA, 07 GIU – Un bambino di due anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore a bordo piscina ed essere finito in acqua. È accaduto nel tardo pomeriggio in un parco acquatico a Saló nel Bresciano. Il bambino era con la mamma e ha perso i sensi mentre era sul bordo. Soccorso è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in condizioni gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA