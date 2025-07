Malore mentre fa il bagno, 73enne muore a Golfo Aranci

agenzia

L'uomo soffriva di patologie pregresse, inutili soccorsi del 118

OLBIA, 26 LUG – Un turista di 73 anni è morto oggi a Golfo Aranci, nella Sardegna nord orientale, dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. L’uomo, che si trovava nello specchio d’acqua della quinta spiaggia, a quanto pare soffriva di patologie pregresse. I bagnanti presenti hanno dato l’allarme e portato il 73enne in riva. Il personale del 118, giunto sul posto, ha tentato di rianimarlo, per più di mezz’ora, ma il turista non ce l’ha fatta.

