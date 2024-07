Malore mentre nuota in mare, pensionato muore a Chiavari

agenzia

Capitaneria di porto indaga sulla dinamica dell'accaduto

CHIAVARI, 28 LUG – Un pensionato 85enne è morto dopo essere stato colto da un malore mentre nuotava in mare davanti alla spiaggia di Chiavari (Genova). L’episodio si è verificato di fronte a centinaia di bagnanti che hanno lanciato l’allarme. Dopo alcune bracciate l’uomo ha iniziato ad annaspare, pochi attimi ed è stato riportato sulla spiaggia dove per oltre un’ora il personale medico del 118 coadiuvato dai militi della croce rossa di Chiavari ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La capitaneria di porto indaga sulla dinamica dell’accaduto.

