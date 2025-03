Malore poco prima dell’allenamento, 14enne muore a scuola calcio: la tragedia a Napoli

IL LUTTO

Tragedia prima dell’allenamento: 14enne accusa un malore e muore. Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e pmz di Napoli Stella sono intervenuti in una scuola calcio, in strada comunale Selva Cafaro, la “Cantera Napoli”, dove Diego De Vivo 14 anni, ha perso la vita per un malore improvviso poco prima dell’inizio degli allenamenti. L’adolescente è stato subito aiutati dagli addetti della scuola calcio e dagli operatori del 118 giunti tempestivamente, ma i soccorsi si sono rivelati vani.