Malori in piscina a Roma, aperta inchiesta per lesioni

ROMA, 03 GIU – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incidente avvenuto ieri mattina in una piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, nella zona della Borghesiana. Cinque bambini hanno accusato malori dopo essersi immersi in acqua e sono rimasti intossicati. Il procedimento, al momento senza indagati, è coordinato dal pubblico ministero Rita Ceraso e ipotizza il reato di lesioni. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl, con il compito di verificare l’eventuale malfunzionamento dell’impianto.

