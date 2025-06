Maltempo, 100 interventi Vigili fuoco per alberi caduti in Fvg

agenzia

Anche un incendio per fulmine e chicchi grandine enormi

TRIESTE, 27 GIU – Sono stati un centinaio gli interventi eseguiti, dalle 20 di ieri, dai vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per i danni causati da una breve ma intensa ondata di maltempo. Tra i vari interventi, ci sono stati anche due incendi che hanno impegnato i vigili a Varmo (Udine) e a Villesse (Gorizia). Per quanto riguarda il maltempo, il solo comando di Udine ha eseguito una cinquantina di interventi, quasi tutti per alberi e rami caduti o pericolanti; una trentina quelli del comando di Gorizia, una decina quelli di Pordenone e 5 Trieste, anche per allagamenti. Si segnala, in alcune zone, la caduta di enormi chicchi di grandine, che hanno danneggiato le auto in sosta. Per quanto riguarda gli incendi, quello di Varmo è stato causato da un fulmine, che ha centrato una palazzina di 4 appartamenti. Nessuna persona è rimasta ferita e non è stato necessario evacuare lo stabile. Il rogo di Villesse ha invece interessato un’azienda produttrice di ondulati e imballaggi.

