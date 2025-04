Maltempo: 130 mm piogge nel Pistoiese, attivate idrovore

agenzia

Giani: 'Ombrone Pistoiese al secondo livello di guardia'

FIRENZE, 15 APR – “Piogge insistenti e localmente abbondanti hanno interessato soprattutto le zone settentrionali della Toscana con 130 mm registrati all’Acquerino (Pistoia). Attivati gli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano” e per quanto riguarda i fiumi, “l’Ombrone Pistoiese è al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano (prato) ma non è stata raggiunta ancora la portata necessaria per l’entrata in funzione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne”. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani spiegando che “nelle prossime ore le precipitazioni diventeranno più sparse e intermittenti anche sulle zone appenniniche”. Giani segnala che il torrente “Stella è al secondo livello in diminuzione. Il Bisenzio è al primo livello a Prato e San Piero a Ponti. Al primo livello di guardia il canale della Chiana a Marciano della Chiana”.

