Maltempo, 16 voli per Fiumicino dirottati su altri aeroporti

agenzia

Diversi i ritardi accumulati. Situazione torna alla normalità

FIUMICINO, 13 LUG – Sono stati 16 i voli dirottati dall’aeroporto Leonardo da Vinci, dove erano diretti, su altri scali, a seguito delle condizioni di maltempo che nel tardo pomeriggio di oggi hanno interessato il litorale romano. La scelta, fanno sapere fonti di Adr, è stata del comandante o della torre di controllo. Nel corso della giornata per decisione di Enav, ci sono state inoltre limitazioni di traffico per cui si sono registrati ritardi, più o meno consistenti, che si sono accumulati nel corso delle ore. Da aeroporti di Roma fanno sapere che le compagnie aeree valuteranno se far ripartire i voli verso Fiumicino, ora che la situazione è in rapido miglioramento, oppure farli arrivare via terra, o assisterli in loco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA